Роклята на Мелания със скрито послание на погребението на Джими Картър

Мелания Тръмп определено не изглеждаше доволна от завръщането си във Вашингтон.

Само 11 дни преди встъпването в длъжност на съпруга й, настроението на г-жа Тръмп изглеждаше мрачно докато придружаваше съпруга си във Вашингтонската национална катедрала и зае мястото си в далечния край на пейката на втория ред за държавното погребение на покойния президент Джими Картър.

Без близки съседи, с които да разговаря нито отпред, нито отзад, Мелания седеше мълчаливо, докато Тръмп разговаряше оживено с някогашния си враг, президента Барак Обама.

Междувременно Мелания отново беше сложила ледената маска на лицето си, гледайки какво се случва навън, напълно забравила за събитията вътре в катедралата. Тя изглеждаше напълно незаинтересована да настигне колегите си от този най-ексклузивен клуб – бившите първи дами – седящи съвсем на близко разстояние, пише Daily mail.

Тържествеността на Мелания изглеждаше доста прекомерна дори по стандартите на държавно погребение, докато абсурдността на нейната огромна бяла яка – изобразяваща неокласическа скулптура на целуващи се влюбени в черно и бяло – почти можеше да бъде проява на подигравателно презрение.

Но когато става въпрос за Мелания, винаги има елемент на изненада. В края на краищата тя беше облечена в сиво, а не в обичайното черно за погребението през 2023 г. на покойната съпруга на Картър, Розалин.

Сега тя отново обърка критиците си - този път с облекло, което криеше скрито значение, което само тя и може би нейният стилист знаеха.

Дългото черно вълнено палто с колан – и бялата му яка, стърчаща не толкова едва доловимо изпод него – бяха две парчета от уникално тристранно сътрудничество между дизайнера на къщата Pierpaolo Piccioli, Jun Takahashi от японския лейбъл Undercover (специализиран в улично облекло и експериментално шиене), а също така и група, наречена Движение за еманципация на поезията, чиито членове залепват лирични редове по стените и паметници на италианските градове.

За този външен вид Мелания се порови в архивите си (вместо да се втурне към вратата на дизайнер) за двете парчета от есенната колекция на Валентино за 2019 г. В това шоу, озаглавено “Влюбеният Валентино“, Пичоли беше построил осветен билборд в края на пистата, украсен с думите: “Хората, които обичаш, се превръщат в призраци вътре в теб и по този начин ги поддържаш живи“. Членовете на публиката намериха тънък том със стихове на всяка седалка. И беше обяснено, че с тире на “под прикритие“, Пичоли е избрал редове от тази специална антология, които да бъдат скрити вътре в облеклото, така че само този, който го носи, да знае какво крият и какво пише.

Какви мисли са закодирани в роклята, избрана от Мелания?

Само тя щеше да знае отговора, но мисля, че е много вероятно, както и с нейното сдържано поведение, решението да носи това конкретно облекло трябва да е имало нещо общо с нейния спомен за майката, Амалия Кнавс. Смъртта на Амалия преди година до деня на държавното погребение на президента Картър миналата седмица беше момент, променящ живота на модела, превърнал се в политическа съпруга.

Майка, която тя описа като свой “скъп приятел и незаменимо съкровище“, беше ключово, макар и едва видимо присъствие в живота на Мелания. Тъщата на Доналд Тръмп беше един от постоянните обитатели на Белия дом по време на първия му президентски мандат.

Подобно на майката на Мишел Обама, Мариан Робинсън, Амалия беше натоварена със задачата да осигури някаква нормалност на подобно на пашкул съществуване на 1600 Pennsylvania Avenue, както за дъщеря си, така и за внука си Барън. За разлика от Мариан обаче Амалия рядко дефилираше на политическата сцена. Малцина извън балона на DC знаеха, че тя дори е наоколо и, както повечето други неща в личния живот на Мелания, тя си оставаше точно това – лична.

Решението на Мелания да изнесе надгробното слово пред препълнено събрание на погребението на Амалия в Палм Бийч беше рядък случай, когато тя извика решимостта да се изправи лице в лице с естествената си неприязън към публичното говорене. На годишнината от смъртта й Амалия несъмнено щеше да е в мислите на дъщеря си, още повече, че Мелания се готви за втора главна роля на най-голямата политическа сцена.

Потребителите в социалната мрежа Х също нашироко изкоментираха модния ход на Мелания Тръмп.

Бившата кралица на красотата обаче беше сравнена с “монахиня“ и “поклонник“ от безпардонните X потребители. Друг добави още по-брутално: “Изглежда, че следващите ни четири години от “Какво, по дяволите, носи Мелания?“ започват днес.“

