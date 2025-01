Как Израел заличи град с 200 000 души

Никъде в Газа не е пощадена разрушителната сила на израелската армия и нейните свирепи бомбардировки след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната. Посредниците смятат, че са на път да сключат споразумение за прекратяване на огъня, за да прекратят боевете и да осигурят освобождаването на израелските заложници, задържани в ивицата, пише Financial Times.

Но никъде не е било по-разрушено от Джабалия, някога древен град, който след войната от 1948 г. дава името си на близкия бежански лагер.

Той се превърна в един от най-големите лагери на палестинските територии, като Джабалия и околните улици са дом на около 200 000 души - включително повече от 100 000 официално регистрирани бежанци, според ООН и местни служители.

Историята му проследява трагичната дъга на израелско-палестинския конфликт, роден в края на една война и унищожен в друга - гробище от спомени, незакотвени от ориентирите, които някога са ги държали на място.

Никой никога не е описвал Джабалия като красив, особено самия лагер. Но винаги е бил оживен, жизнен отрязък от палестинския живот: молитви в джамията Ал-Авда, протести с гарнитура шаурма на кръговото кръстовище на Шестте мъченици, романси, благословени в близката сватбена зала в Багдад.

Забележителната триетажна „сграда за ориенталски сладкиши“ Ал-Кади, където се продават сладкиши, включително известната баклава с пълнеж от шам фъстък, беше друг магнит. Местните жители се събираха за рождени дни в залата му, докато хиляди хора поръчваха предварително чинии със сладкиши, за да отпразнуват резултатите от гимназиалните изпити.

Толкова безмилостно беше израелското нападение и толкова пълно унищожение – не само в Джабалия, но и в близките Бейт Лахия и Бейт Ханун – че бивш израелски министър на отбраната в края на миналата година описа действията на военните в Северна Газа като „етническо прочистване“.

„Няма Бейт Ханун. Няма Бейт Лахия. Те [израелската армия] в момента действат в Джабалия и по същество почистват района от арабите“, каза Моше Ялон пред местна телевизия. Осъден за коментарите си, той се удвои, като каза на втори интервюиращ, че „това е етническо прочистване – няма друга дума за това“.

Израелските отбранителни сили отричат ​​това, заявявайки, че са фокусирани върху унищожаването на Хамас. „От само себе си се разбира, че няма доктрина на IDF, която цели да причини максимални щети на гражданската инфраструктура“, казаха военните.

От въздуха бежанският лагер Джабалия сега е акри развалини, доколкото могат да видят дроновете, някога гъмжащите му улици са погребани под отломките на десетки хиляди домове. От другата страна на ивицата повече от 46 000 палестинци са били убити, според местни власти.

Поетът Мосаб Абу Тоха е израснал в близкия Бейт Лахия. Първо бяга в Египет, след това в Сиракуза, Ню Йорк. Всичко, което му остава да предаде на децата си, са приказките.

Неговата библиотека от няколко хиляди книги е унищожена от израелските въздушни удари. „Оставям вратата на стаята си отворена“, пише той в едно стихотворение, „така че думите в книгите ми да избягат, когато чуят бомбите.“

Това, каза той, е трагедията на палестинския бежански опит от 1948 г. насам: многократни принудителни разселвания по време на конфликт, дори от временни домове в бежански лагери в окупирани палестински територии, като същевременно се поддържа надежда за завръщане в домовете на предците в Яфа, Хайфа или Рамле.

