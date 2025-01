Русия унищожи най-стария Макдоналдс в Киев, атакувала военно-промишлен комплекс

Макдоналдс "определено ще възстанови" най-стария си клон в Украйна, заявиха от компанията за бързо хранене, след като руски ракетен удар повреди ресторанта в за бързо хранене в Киев.

McDonald's Украйна заяви в събота, че ресторантът му близо до метростанция Лукяновска, в центъра на Киев, е бил "повреден". В изявлението не се уточнява какви щети са нанесени на ресторанта, но снимки от мястото показват, че те са големи.

Компанията за бързо хранене каза, че клонът е отворен от 1997 г. и е "първият ресторант от нашата верига в Украйна". Никой от служителите на клона не е пострадал, казаха от McDonald's Украйна и добавиха, че всички работещи в ресторанта са стигнали навреме до бомбоубежищата.

This was the first McDonald's that opened in Kyiv. In 1997. Today, in 2025, it has become another Russian target. Terror, period. pic.twitter.com/IqiD6Zy12i

„В момента екипът ни работи по отстраняване на последствията от обстрела и със сигурност ще възстановим нашия ресторант в Лукяновска“, казаха от компанията.

Украинските военновъздушни сили съобщиха в събота, че Русия е изстреляла 39 дрона и четири балистични ракети с малък обсег срещу Украйна през нощта. Москва е изстреляла четири балистични ракети Искандер-М и севернокорейските балистични ракети KN-23, съобщиха военновъздушните сили. Две от тези ракети са били свалени над Киев, добави ВВС.

Фрагменти от унищожените балистични ракети паднаха върху района на Шевченковски в Киев, убивайки неуточнен брой хора, съобщиха военновъздушните сили. Лукяновският клон на Макдоналдс се намира в центъра на столичния квартал.

Регионалните власти в Киев съобщиха, че двама мъже, на 25 и 43 години, и 41-годишна жена са били убити, а други трима души са ранени в района на Шевченковски след руската атака. Те също така информират, че града е била „частично разрушена“, а „заведение за обществено хранене“, бизнес център, търговски комплекс, магазин и 10 карти са били ударени. Входът и изходът на метростанция Лукиановска също са били повредени.

Регионалната военна администрация на Киев съобщи, че отломки са паднали и над района Деснянски, североизточно от центъра на града.

1 photo shows the opening of the first McDonald's in Ukraine, 1997.

2 photo shows today's consequences of the impact of Russian missiles.

The Russians want the whole world to plunge into darkness and are ready to destroy even the place where you and your children eat ice cream pic.twitter.com/OoZWDSbULk