Тръмп в първата си пресконференция: ИИ, санкции за Русия и какво пишеше в писмото от Байдън ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп обяви, че OpenAI, SoftBank и Oracle са готови да си партнират в нова „компания“ за AI инфраструктура на стойност 500 милиарда долара, наречена Stargate – масивна инвестиция на частния сектор в инфраструктура за изкуствен интелект в Съединените щати.

Трите компании ще внесат по 100 милиарда долара инвестиции всяка, за да стартират проекта, с планове да налеят до 500 милиарда долара в проекта през следващите години, каза Тръмп.

Stargate ще „изгради физическа и виртуална инфраструктура за захранване на следващото поколение AI“, включително центрове за данни в цялата страна, каза Тръмп, наричайки усилията „най-големият проект за AI инфраструктура в историята“.

По време на изказването си Тръмп подчерта промяната в глобалните инвестиционни тенденции, особено отдалечаването от Китай, подчертавайки, че САЩ ще стане централен център за бъдещ икономически растеж.

In total, before the end of my first full business day in Washington and the White House, we've already secured nearly $3 trillion of new investments in the United States. And probably, that's going to be six or seven by the end of the week. pic.twitter.com/O8e0AZYxGJ