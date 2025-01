Мелания Тръмп успокоява жертви на горския пожар в Ел Ей, говорейки словенски и сръбски ВИДЕО

Трогателно видео, на което Мелания Тръмп утешава жертвите на горския пожар в Лос Анджелис на родния си език, стана изключително популярно онлайн.

Във видео, публикувано на X от потребител Johnny Maga, 30-секунден клип показва как Първата дама говори на жена на словенски, нейния роден език, утешавайки я след опустошителната загуба, причинена от пожарите в Palisades.

Клипът е събрал 2,4 милиона гледания.

Малко известен факт за Мелания е, че тя има естествена склонност към езици и говори шест: италиански, френски, немски, английски, сръбски и словенски.

Коментатор преведе техния разговор, разкривайки, че жената се е представила на сръбски, като добавила, че е живяла в Калифорния от дете.

Мелания попитала за семейството й, а жената отговорила, смесвайки сръбски и словенски, че има двама сина.

Президентът Тръмп също посети Калифорния, за да разгледа опустошенията от горски пожар.

Обикаляйки Pacific Palisades, той атакува местните власти заради забавяне на възстановяването, причинено от разпоредби.

Melania Trump speaks Serbian to a fire victim in California 🇷🇸🇺🇸🔥

❤️Caught on camera sharing a heartfelt moment with a woman hit hard by the Pacific Palisades fires, Melania offers comfort and support. Real compassion from America's BEST First Lady! pic.twitter.com/jimq3WsH99