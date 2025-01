Таен ключ към грешката в отношенията между САЩ и Русия

Март 1994 г., повече от две години след разпадането на Съветския съюз, а дебатите в посолството на САЩ в Москва бяха разгорещени. Дипломатите от икономическия отдел, подкрепяни от Министерството на финансите във Вашингтон, твърдяха пламенно, че радикалните реформи на свободния пазар са единственият път за постсъветска Русия и че демокрацията със сигурност ще я последва.

Политическите съветници също толкова страстно вярваха, че подобна „шокова терапия“ само ще задълбочи опустошителното разстройство, което руснаците вече бяха преживели с разпадането на Съветския съюз. Те предупреждаваха, че в крайна сметка руският народ ще обвини Америка - и самата демокрация - за своите беди, пише за The New York Times Серж Шмеман, бивш шеф на московското бюро на The Times.

В разгара на дебатите Е. Уейн Мери, най-добрият политически анализатор в посолството и един от най-яростните критици на шоковата терапия, изложил подробни аргументи срещу нея в дълга телеграма, провокативно озаглавена „Чия е тази Русия? Към политика на доброжелателно уважение“. В есе, посветено на телеграмата миналия месец, Мери твърди, че тогава Америка се е поддала на старата грешка да се опитва да разбере чужда държава, „като се гледа в огледалото“. Той пише, че стремежът към реформи на свободния пазар в страна без никакъв опит в пазарната икономика или демокрацията е „особено ярък случай на опити на вашингтонските институции да вкарат чуждо квадратно колче в американска кръгла дупка“.

Мери, който сега е старши сътрудник в Американския съвет за външна политика, ми каза в интервю: „Защо в крайна сметка написах тези 70 параграфа? От две години и половина пишех по тези въпроси и бях много разочарован, че никой във Вашингтон не се интересуваше от нищо друго освен от икономическата теория, идваща от Харвард.“ Той добавя, че е бил толкова разочарован, че „реших, че е мой дълг като ръководител на Pol/Int“ - политическия/вътрешен отдел на посолството - „да кажа на Вашингтон какво се случва“.

Но висшият персонал в посолството продължава да се колебае как официално да атрибутира телеграмата, така че от неудовлетвореност, казва той, Мери я изпраща по т.нар. канал за несъгласие - резервен канал към Държавния департамент, създаден по време на войната във Виетнам, за да позволи на дипломатите, които не са съгласни с политиката на САЩ, да регистрират мнението си. Дългата телеграма и краткото опровержение от Държавния департамент били надлежно изпратени в запечатания контейнер за официални тайни.

В продължение на години експертите по Русия в Архива за национална сигурност, институция с нестопанска цел, която публикува разсекретени правителствени документи, преследваха това, което стана известно като „дългата телеграма на Уейн Мери“ - намек за прочутата „дълга телеграма“ на Джордж Кенан от 1946 г., която оформи политиката на САЩ спрямо Съветския съюз по време на Студената война. Архивът най-накрая успя да публикува телеграмата през декември. Пълният текст на телеграмата, заедно с нейната увлекателна предистория, е достъпен на уебсайта на архива.

Връщането към тези дебати напомня за разтърсващия преход през 90-те години на ХХ век. Русия беше в хаос. Опитите за пазарни реформи бяха оставили голяма част от населението без препитание, а правителството беше във война със себе си. През октомври 1993 г., няколко месеца преди Мери да напише телеграмата си, президентът Борис Елцин заповяда на танковете и войските да разтурят спорния парламент и управляваше основно с декрет - с одобрението на администрацията на Клинтън.

Това бяха години, когато Русия все още беше отворена към Запада и американците се вливаха в страната като туристи, студенти, предприемачи и всякакви добронамерени консултанти. Владимир Путин беше неизвестен бивш агент на КГБ, работещ за кмета на Санкт Петербург, който все още беше далеч от властта.

Тридесет години по-късно отношенията на САЩ с Русия са в най-лошото си състояние от Студената война насам. Какво се обърка? Путин е главният виновник за завръщането на Русия към авторитаризма, агресията и враждебността към Запада. Но американската арогантност и презумпции не могат да бъдат отхвърлени.

Бях шеф на бюрото на „Таймс“ в Москва през тези бурни времена и наблюдавах парада от частни и държавни съветници, които се опитваха да присадят западната либерална демокрация върху трупа на Съветския съюз. Малцина от тях имаха представа за историята и обществото на Русия, а мнозина натрупаха бързо състояние в хаоса. Спомням си как един сериозен служител на Международния валутен фонд разсъждаваше, че ако се приеме рецептата на фонда за освобождаване на цените на енергията, половината от населението ще замръзне.

Телеграмата на господин Мери беше „cri de coeur“ срещу този подход. „Дори и най-прогресивните и симпатични руски официални лица са загубили търпение към безкрайната процесия от така наречените „туристи за помощ“, които рядко си правят труда да попитат домакините си за оценка на руските нужди“, казва той. Американските усилия, пише той, трябва да се съсредоточат върху „неагресивна руска външна политика и развитие на работещи демократични институции“.

Телеграмата завършва с прозорливо предупреждение: „Ако Западът, със Съединените щати начело, предпочете ролята на икономически мисионер пред тази на истински партньор, ние ще помогнем на руските екстремисти да подкопаят зараждащата се демокрация в страната и ще насърчим подновяването на враждебната позиция на Русия спрямо външния свят.“

Това ли се е случило? Дали американското пропагандиране на „шокова терапия“ е причина за възхода на олигарсите и възхода на Путин?

Дебатите за това „кой загуби Русия“ са всеизвестно безполезни. Ние не знаем и никога няма да знаем каква друга посока би могла да поеме историята. В действие са били безброй сили. Решението от 1994 г. за разширяване на НАТО, което предизвика още по-оспорвани спорове в правителството на САЩ, вероятно има по-голяма роля за настройването на руснаците срещу Запада, отколкото погрешните съвети.

Моето усещане по онова време беше, че неприязънта на руснаците към Запада и към либералната демокрация се дължи до голяма степен на това, че те са разклатили своите прекомерни очаквания и прекалено романтичен образ на Америка. Първите вълни от реформатори и съветници започнаха да се свързват с унижението и бедността, последвали разпадането на съветската империя; Путин сподели тази неприязън и се научи да се възползва от нея.

И все пак е вярно, че през 90-те години на ХХ век руснаците се вслушваха в американците. Всъщност „ние бяхме единствените, които руснаците слушаха“, казва Джеймс Ф. Колинс, който през онези години е бил изпълняващ длъжността посланик и посланик в Москва. „Не може да се омаловажи степента, в която в продължение на половин дузина години САЩ бяха мястото с отговорите, макар че, признавам, имаше известен скептицизъм.“

Една от причините беше, че „съветската образователна система не учеше на нищо за това как работят пазарите“, спомня си Светлана Савранская, която е била студентка в Русия в края на 80-те години на миналия век и по-късно прекарва години в опити да изтръгне кабела на Мери от Държавния департамент като директор на програмите за Русия на Архива за национална сигурност. Така че руснаците естествено се обръщат към Америка, капиталистическата Северна звезда, за напътствия, като много от тях посещават Съединените щати и се връщат възхитени от моловете и енергията.

След 30 години няма смисъл да се обвиняваме. Но историята на американското безгрижно прокарване на разрушителни съвети в чужди земи - от Виетнам до Ирак и Афганистан - не може да се разказва твърде често. Тези далечни дебати напомнят, че американците оказват огромно влияние. Ако не обръщаме внимание или пренебрегваме нуждите на другите хора, сме способни да нанесем огромни вреди - както на тях, така и на интересите и авторитета на собствената ни страна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.