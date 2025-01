Тръмп с тежки обвинения към Байдън и Обама, FAA наемала хора с "психиатрични проблеми" ВИДЕО

Говоря с вас тази сутрин в час на мъка за нашата нация. Това беше тъмна и мъчителна нощ в историята на Америка. Нощ с ужасни размери. Ние сме в траур. С тези думи президентът на САЩ Доналд Тръмп започна брифинга си за ужасяващата катастрофа край летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон, при която във въздуха се удариха хеликоптер и самолет.

Президентът Тръмп заяви, че в моменти на трагедия като този, „разликите между американците избледняват в сравнение с връзките на привързаност и лоялност, които ни обединяват като американци и дори като нации“.

„Това наистина разтърси много хора, включително хора и от други нации. Разтърси семейства в Уичита, Канзас, тук във Вашингтон, окръг Колумбия, и в Съединените щати и в Русия. На борда е имало и руски контингент, някои много талантливи хора“, каза Тръмп в залата за брифинги Брейди.

Обещавайки да работи „много усърдно през идните дни“, Тръмп каза, че администрацията му е тук, за да предложи подкрепа на засегнатите.

Тръмп предложи това послание за единство, преди да започне яростна критика към предишното ръководство на демократите и бившия министър на транспорта Пийт Бътигиг. Той директно обвини администрациите на Джо Байдън и Барак Обама, а и демократите, като цяло, за случилото се.

„Трябва да имаме само най-високите стандарти за тези, които работят в нашата авиационна система“, каза Тръмп. „Промених стандартите на Обама от много посредствени в най-добрия случай до изключителни. Помните това. Хората, които работят в авиацията, трябва да бъдат с най-висок интелект и само психологически превъзходни хора са имали право да се класират за ръководители на полети. Това не беше така преди да отида там. Когато пристигнах през 2016 г., направих тази промяна много рано, защото винаги съм чувствал, че това е работа, която трябва да бъде вършена от хора с превъзходен интелект. Ние имахме това. А след това, когато напуснах поста и Байдън го пое, той ги промени обратно политиката и нивото стана по-ниско от всякога."

