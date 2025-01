Катастрофа, катастрофа... това е тревога три: Как диспечерите реагираха на трагедията на Вашингтон ВИДЕО

Смразяващо аудио от контрола на въздушното движение, запечатало момента, в който агенцията за безопасност на полетите съобщава за ужасяващия сблъсък във въздуха между самолет на American Airlines и военен хеликоптер Blackhawk.

В сряда вечерта полет 5342 на American Airlines се сблъска с армейски хеликоптер Blackhawk, докато приближаваше националното летище Роналд Рейгън във Вашингтон, окръг Колумбия. От запис на комуникация от въздушната кула става ясно, че диспечерът все пак се е опитал да предупреди хеликоптера, че срещу него лети самолет.

„Пат 2-5 виждате ли CRJ?“, попита диспечерът, използвайки повиквателния знак на хеликоптера „Блек Хоук“. „Пат 2-5, минете зад CRJ“, настоява той.

Минути по-късно обаче двете машини се удрят.

„Кула, видя ли това?“, пита един ръководител на полети, имайки предвид сблъсъка.

I've cut together the air traffic control recordings from around the time the Washington DC crash involving #AA5342 took place. Part of it does appear to have controllers asking a pilot if they have "the CRJ in sight" - Then controllers can be heard reacting to the explosion. pic.twitter.com/9ZmuF2stS5