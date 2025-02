Двигател на пътнически самолет се запали в САЩ

Паника на борда на самолет на United Airlines, след като двигателят му се запали на пистата по време на излитане в Тексас, което наложи спешна евакуация на пътниците. Пътниците забелязали оранжеви пламъци, изригващи от крилата на самолета, и започнали да крещят на екипажа да ги изведе от самолета.

В един такъв видеоклип може да се види пътник, който обръща камерата си, за да покаже оранжеви пламъци на крилото и пътници, сочещи към огъня и крещящи в паника към екипажа.

"Моля ви, моля ви, измъкнете ни оттук. Гори!", чуха се да крещят някои от пътниците.

🚨#BREAKING: Numerous passengers were evacuated after United Airlines plane after it caught fire during takeoff

📌#Houston | #Texas

A United Airlines flight from Houston to New York was evacuated after an engine fire forced the crew to abort takeoff, according to the FAA.… pic.twitter.com/bfoYcALkjW