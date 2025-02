Свлачищата са по-голям проблем за Санторини от трусовете ВИДЕО

През последните 48 часа край Санторини са регистрирани серия от трусове. Те са със средна интензивност, но най-силното земетресение с магнитуд 4,9 предизвика безпокойство както сред жителите, така и сред туристите.

„Трябва да се справим с този голям интензивен геоложки феномен“, заяви министър-председателят Кириакос Мицотакис. Но той също така призова жителите да „запазят спокойствие“ и да следват инструкциите на органите за гражданска защита.

Малко след това гражданската защита предупреди за „риск от свлачища“ в определени райони. Хотелиерите са призовани да изпразнят плувните си басейни, а жителите да избягват пристанищата и крайбрежните райони в случай на силни трусове. Егейските авиолинии и фериботните компании увеличиха услугите си за евакуация на всички, които желаят да напуснат Санторини.

People are fleeing the Greek island of Santorini after days of seismic activity have raised fears of an impending earthquake. pic.twitter.com/NWj7i8Xi3v

Противно на някои медийни съобщения, кметът на острова Никос Зорзос увери, че животът на острова „е напълно нормален“ и че до момента няма материални щети и човешки жертви от трусовете. Много малко хора са предпочели да спят в колите си, а малко жители са напуснали острова. Туристите, от друга страна, изглеждат по-притеснени.

Защо такава паника? Защо консервативното правителство е изпратило спасителен екип на острова и е провеждало среща след среща с геолози и специалисти по природни бедствия? На първо място, защото след фаталните бедствия, особено пожарите, които разтърсиха страната, гражданската защита възприе политика на нулев риск.

Водещата дума е да се осигури подслон на населението и да се избегне най-лошото. С помощта на номера за спешни повиквания 112 жителите и посетителите вече са предупредени за най-малкия риск и са призовани да бъдат бдителни. Кметът на Санторини, Никос Зорзос, смята, че мисията на спасителния екип на острова и затварянето на училищата „вероятно са преувеличени“, като посочва, че създават погрешни впечатления.

„След събитията в Мати - този пожар уби повече от сто души през 2018 г. - или железопътната катастрофа в Темпе (57 загинали през 2023 г.), има по-голям страх и затова се предприемат по-строги мерки, отколкото бихме предприели преди“, каза той пред гръцките медии.

Обезпокоителни са и историческите прецеденти на Санторини и уникалният характер на този вулканичен остров. Калдерата на Санторини е резултат от ужасно вулканично изригване, случило се около 1600 г. пр.н.е., което унищожава минойската цивилизация. Все още е жив споменът за земетресението от 1956 г. с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер, при което загиват около петдесет души и се образува цунами. Около една трета от домовете са разрушени.

През 2011-2012 г., от друга страна, в продължение на четиринадесет месеца са регистрирани хиляди трусове, но те не са последвани от силно земетресение или вулканично изригване. Днес основната опасност изглежда са свлачищата, а снимките на свлачищата, които се появиха в понеделник следобед, са впечатляващи.

Rocks are falling from cliffs in Santorini following an unusual number of earthquakes, Wednesday in a row. Schools and official institutions have been closed, crowds of tourists and citizens are fleeing the popular island due to the unusual phenomenon pic.twitter.com/cOZRGtIyuA