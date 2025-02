Българи са блокирани на Санторини, а на острова вече има свлачища ВИДЕО

Българи, които работят на Санторини не могат да напуснат гръцкия остров заради изкупени билети. Това съобщи Ради Радев, който с други 15 души се намира в селището Оя.

„Строителна бригада сме. Работодателят събра семейството си и вчера напусна острова. Ние не можем да си тръгнем, тъй като няма билети. Постоянно тресе. И в момента, в който говорим пак има земетресение. Единствената ни информация са съобщенията, които идват от телефон 112. Пуснаха допълнителни полети и за тях няма място", споделя Ради Радев пред News.bg.

Друга бедстваща българка, споделя, че за половин час са преброили 7 земетресения.

„Съпругът ми отиде сутринта на работа, но го върнаха. Току-що имаше много силно земетресение и стоим на двора. Това, което ни успокоява е, че съседите са още тук. Няма билети, не можем да тръгнем", споделя Катя.

„Много силен тътен и звук. Не спира цяла нощ. Властите казаха да не се притесняваме, защото ако има цунами ще удари безлюдната част на острова. Оставаме тук", споделя Виолета, която пък живее на остров Иос.

Непрекъснатите земетресения на острова в Санторини доведоха до появата на свлачища. Сеизмолози са притеснени и от възможността за изригване на вулкан на острова след поредицата трусове.

Кадри, публикувани на protothema.gr, показват как в залива Атиниос се вижда прахът, който се е вдигнал след свлачище. Поради това забраниха достъпа до районите Амуди, Армени и старото пристанище на Фира.

🚨 GREECE - BREAKING: 8 earthquakes with a magnitude of 4 or greater have struck Greece weighing the last hour.

This is Santorini where significant rockfalls have started.

Evacuations in progress

pic.twitter.com/1Kv02z7jWl