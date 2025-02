В интервюто си с Пиърс Моргън, в което нападна верлбано Тъкър Карлсън, Володимир Зеленски направи още едно предложение, което накара хората да говорят - сигурността на Украйна да бъде подсигурена с ядрени оръжия.

По думите на украинския президент ядрените оръжия могат да бъдат достатъчна гаранция за сигурността на Украйна, ако нацията не получи незабавно членство в НАТО.

"Ще ни дадат ли ядрени оръжия? Тогава нека ни дадат ядрени оръжия. Ще ни дадат ли ракетите в количествата необходими за спиране на Русия? Не съм сигурен в това, но мисля, че ще помогне. Иначе какви ракети могат да спрат ядрените ракети на Русия? Това е риторичен въпрос. Така че, нека го направим по следния начин: Върнете ни ядрените оръжия. Дайте ни ракетни системи. Партньори, помогнете ни да финансираме едномилионната армия, преместете контингента си в частите на нашата държава, където искаме стабилност на ситуацията, за да има спокойствие на хората", заяви Зеленски.

Разбира се, това предложение далеч не се хареса на Кремъл.

Говорителят на руското министерство на външните работи Мария Захарова нарече Зеленски "луд, който вижда планетата като сцена за своите безумни фантазии".

На свой ред прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарече исканията на украинския президент "граничещи с лудост". Това мнение той изрази пред журналисти в отговор на въпрос на държавните медии.

"Като цяло подобни изявления и подобни изказвания граничат с лудост. Има режим на неразпространение на ядрени оръжия и така нататък", каза Песков.

