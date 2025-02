Илон Мъск e главен злодей в масови демонстрации срещу Тръмп ВИДЕО

Демонстрации избухнаха в цяла Америка в знак на протест срещу администрацията на президента Доналд Тръмп и многото радикални промени, които направи след встъпването в длъжност само преди 17 дни. Но на множество протести един от съюзниците на президента беше обект на презрение дори повече от Тръмп - милиардерът и технологичен гуру Илон Мъск.

В Бостън, пред сградата на щата Масачузетс, стотици протестиращи стояха с надписи, докато викаха "Хей, хей, хо, хо, Илон Мъск трябва да си тръгва!" и "Депортирайте Илон!"

В Ню Йорк повече от 100 протестиращи се събраха пред кметството, като един държеше табела, изобразяваща Мъск като крал, докато други имаха плакати с надписи "Никой не гласува за Илон Мъск" и "Без технологично поглъщане!"

“Не вярвам на Илoн Мъск. Гарантирам, че до две седмици марионетката Тръмп ще си отиде и Илон Мъск ще бъде президент“, каза пред Newsweek една от протестиращите, представила се като Гейл. Гейл отказа да назове фамилията си.

Много демонстранти казаха пред Newsweek, че са ужасени от идването на власт на Мъск. “Престъпността е просто впечатляващо катастрофална за нашата страна“, каза Морийн Девлин пред Newsweek в Бостън, добавяйки, че това трябва да спре.

Министерството на правителствената ефективност (DOGE), неправителствена работна група, ръководена от Мъск, работи за намаляване на разточителните федерални разходи. DOGE получи достъп до "чувствителни данни на Министерството на финансите", включително системите за плащане на клиенти за социално осигуряване и Medicare, съобщава AP.

Мъск е работил като "специален държавен служител", каза представител на Белия дом пред AP. Той не получава заплата за работата си.

