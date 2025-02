Тръмп се оплака: Заслужавам Нобелова награда за мир, но няма да ми я дадат ВИДЕО

Преди срещата си с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, по време на която бе договорено САЩ "да поемат контрол"над ивицата Газа, президентът Доналд Тръмп изрази мнение, че заслужава да бъде удостоен с Нобелова награда за мир.

"Заслужавам я, но никога няма да ми я дадат. Което е жалко", отсече Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, което принуди Нетаняху да се засмее.

Trump: They will never give me a Nobel Peace Prize. I deserve it, but they will never give it pic.twitter.com/6DxLRU5XvD