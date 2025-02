Бреговата охрана на САЩ е открила останките на изчезналия над Аляска малък самолет

Американската служба за брегова охрана съобщи, че пътническият самолет "Чесна Караван", който изчезна над залива Нортън Саунд в четвъртък следобед с 10 души на борда, внезапно е почнал да губи височина, преди да изчезне от радарите, предаде Ройтерс.

Самолетът е превозвал 10 души – един пилот и деветима пътници. Той е излетял от летището в град Уналаклийт в сряда в 14:37 ч. , а връзката с него е била загубена след по-малко от час. По данни на бреговата охрана на САЩ летателният апарат се е намирал на около 19 км от брега, когато е изчезнал от радарите.

Крайната дестинация е била Номер, а разстоянието между двата града е около 150 км. Авиокомпанията съобщи, че в самолета не е имало деца.

Малко по-късно бреговата охрана на САЩ съобщи, че е открила останките на пътническия самолет "Чесна Караван", съобщава ДПА.

Отломките са открити на около 55 км югоизточно от гр. Номе. Спасителите са се натъкнали на три тела, съобщи бреговата охрана в социалната мрежа Х. Към публикацията е качена и снимка на силно повредения самолет, който се е разбил в заснежен район. "Предполага се, че телата на останалите 7 души се намират в самолета, но в момента са недостъпни", пише още бреговата охрана.

#UPDATE (1/2) #USCG has ended its search for the missing plane after the aircraft was located approx. 34 miles southeast of Nome. 3 individuals were found inside and reported to be deceased. pic.twitter.com/XndzBYHdCE