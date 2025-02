По западното крайбрежие на Аляска се издирва самолет, изчезнал от радарите

Спасителите претърсиха за признаци на самолет, който е изчезнал от радарите, докато е превозвал 10 души през Нортън Саунд в Аляска на юг от Арктическия кръг, съобщава AP.

Малък пътнически самолет "Чесна Караван" се е насочил от Уналаклийт към Ном в четвъртък следобед с девет пътници и пилот, според Министерството на обществената безопасност на Аляска. Властите работеха, за да определят последните му известни координати.

Уналаклийт е общност от около 690 души в западна Аляска, на около 150 мили (около 240 километра) югоизточно от Ном и на 395 мили (около 640 километра) северозападно от Анкъридж.

A Bering Air Cessna 208B Grand Caravan with 10 people on board has gone missing during a flight in Alaska, according to local and state officials.

The plane, operated by Bering Air, was en route from Unalakleet to Nome, both cities in western Alaska separated by the Norton Sound… pic.twitter.com/U8VgtO2ea5