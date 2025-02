Украйна пусна роботи срещу руските войски - началото на бъдещето на войната

Докато малък робот се търкаля през руините на селото, тежката картечница стърчи от него. Малките му колела комично подскачат над замръзналата, изровена почва, но намерението му е смъртоносно. На няколкостотин метра друг робот напредва по успоредна пътека, след това още един и още един — повече от пет.

Докато се приближават към руска пехотна позиция през открито поле в района на Харков в Украйна, те се редуват да стрелят, избягвайки експлозии, които лесно биха ранили войник.

Няколко километра зад тях войниците от взвода за сухопътна роботика на украинската 13-та бригада на Националната гвардия използват джойстици, за да предвижат машините си към укрепената линия на окопите. Чрез видео от дрон високо отгоре, командир наблюдава битка между хора и роботи от вида, който някога се ограничаваше до научната фантастика.

Бригадата казва, че това е първият път, когато Украйна е започнала нападение с взвод роботи срещу руснаците. Това е визия за бъдещето на войната, върху която Украйна работи от дълго време. Правейки това, командирите се надяват да спасят живота на своите войници, да спечелят предимство пред руснаците и да решат постоянните проблеми с работната сила.

„Нашите роботи ни помагат да намалим броя на хората, от които се нуждаем в битка“, казва втори лейтенант „Математикът“, ръководител на наземните и въздушните безпилотни системи на бригадата "Хартия". Той е докторант, който трябваше да прекъсне академичната си кариера, за да намери иновативни начини да убие нахлуващите руснаци.

Роботите използват насочване с помощта на AI и решението дали да дръпнат спусъка е оставено на хората.

Взводът работи с въоръжените сили на балтийска страна, известна със своята цифрова грамотност, за разработване на по-добри операционни системи, казва "Математикът". Големите световни производители на оръжие, като BAE Systems и Rheinmetall, също следят отблизо това развитие, като и двете компании са отворили заводи в Украйна.

Взводът все още има няколко логистични проблема, които трябва да разреши. Колелата може да заседнат в неравен терен, а големият брой дронове, работещи на различни радиочестоти и най-вече във въздуха, означава, че сигналите им често си пречат. Пречка е и руското заглушаване.

Това обаче са проблеми, за преодоляването на които украинските производители работят.

В малка фабрика в Киев инженери от компанията за роботика Legit разработват платформи от следващо поколение, взимайки уроци от бойното поле от екипите за специални операции на военното разузнаване на Украйна, HUR, за които те предоставят платформи.

The Khartiia unmanned ground vehicles and the Khartiians behind them, as reported by @timkmak:https://t.co/Wozpt7BhoW pic.twitter.com/b6a5jHMVtc