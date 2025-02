Туск: Европа се нуждае от собствен план за действие относно Украйна

Европа се нуждае от собствен план за действие относно Украйна и сигурността на ЕС, в противен случай тези въпроси ще бъдат оставени на други глобални играчи.

„Европа спешно се нуждае от собствен план за действие по отношение на Украйна и нашата сигурност, в противен случай нашето бъдеще ще бъде решено от други глобални играчи. Не непременно в наш собствен интерес“, написа Туск в социалната мрежа X.

