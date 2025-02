Първият открит гей имам в света беше застрелян в Южна Африка ВИДЕО

Пионерът Мухсин Хендрикс, наричан първият открит гей имам в света, беше застрелян в Южна Африка.

57-годишният духовник управляваше джамия в Кейптаун, предназначена да бъде безопасно убежище за гейове и други маргинализирани мюсюлмани. Той е бил убит в събота сутринта, след като колата, в която пътуваше близо до южния град Гкеберха, беше нападната от засада.

„Двама неизвестни заподозрени с покрити лица излязоха от автомобил и започнаха да стрелят“, се казва в изявление на полицията.

Новината за смъртта на Хендрикс разтърси ЛГБТК+ общността, предизвиквайки вълна от почитания от цял ​​свят.

Джулия Ерт, изпълнителен директор на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транс и интерсексуалните (ILGA), призова властите да разследват задълбочено „това, от което се страхуваме, че може да се окаже престъпление от омраза“.

Твърди се, че Хендрикс е застрелян малко след като е служил на лесбийска сватба, въпреки че това не е официално потвърдено.

На кадри, споделени в социалните медии, се вижда как кола спира и блокира превозното средство, в което пътува Хендрикс, докато се отдръпва от бордюра. Според полицията имамът е бил на задната седалка. Ъгълът на записите от камерите за видеонаблюдение разкрива какво се е случило от едната страна на пътя - нападател изскача от кола, тича към колата на свещеника и стреля многократно през задния пътнически прозорец.

