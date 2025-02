Тръмп заведе внуците на NASCAR и направи няколко обиколки със "Звяра" по пистата ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп e навсякъде! След натоварените работни седмици и появата на Super Bowl, той пристигна и на пистата на легендарно състезание NASCAR.

Сред рева на десетки хиляди моторни фенове на епичното състезание Daytona 500 във Флорида, "Air Force One" прелетя ниско над гигантския стадион. След това тежащата 4,2 тона бронирана лимузина на Тръмп, наречена "Звярът", се появи на пистата и направи две от четирикилометровите обиколки.

The man know how to make an entrance. Donald Trump to return to the Daytona 500 for this year Sunday’s NASCAR race. #nascar pic.twitter.com/JFFCZo54Iq

Тръмп се обърна директно към пилотите по радиото:

След това в бокса той стисна ръцете на някои състезатели, включително на легендата Ричард Пети.

Това беше вторият пореден уикенд, в който президентът на САЩ присъства на голямо спортно събитие. Миналата неделя той се появи на футболния финал на Super Bowl в Ню Орлиънс – първият действащ президент на САЩ, който някога е правил това.

No other president in modern history is this loved. pic.twitter.com/OGinHQL64n

Epic crowd welcomes President Trump as he walks through pit row at NASCAR.

През ноември пък той посети боксов мач на UFC в Ню Йорк със своя приятел милиардер Илон Мъск. Тръмп изглежда най-много харесва бойните спортове. В миналото бившият предприемач на недвижими имоти сам е подавал ръка, за да "бие" бойци на състезания по борба.

На Daytona мнозинството от зрителите бяха ентусиазирани. На арената от ревящи състезателни автомобили Тръмп държеше за ръка малката си внучка Каролина, а другата стисна в юмрук в обичайната си победна поза.

BREAKING: President Donald Trump has arrived at the #Daytona500, making a grand entrance to the cheers of NASCAR fans. 🇺🇸🏁

His presence underscores this administration’s commitment to American traditions and the great American sport of racing. pic.twitter.com/0rkZuDdAfg