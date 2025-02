Като двама братя: Мъск и Тръмп се хвалят взаимно в първото си двойно интервю ВИДЕО

След многобройни изяви в Овалния кабинет заедно, президентът Доналд Тръмп и Илон Мъск изложиха приятелството си на показ в едночасово интервю за Fox News във вторник вечерта.

Седейки рамо до рамо пред Шон Ханити, който в един момент каза, че се чувства сякаш интервюира „двама братя“, мъжете бяха либерални в похвалите си един за друг.

Ето някои от ключовите моменти.

Похвалите между двамата мъже се сипеха една след друга по време на предварително записаното интервю, като Мъск още в началото заяви: „Обичам президента. Той е добър човек."

53-годишният Мъск осъди "скандалните" медийни атаки срещу Тръмп, когото той подкрепи след опит за убийство през юли.

От своя страна Тръмп каза за Мъск: „Уважавам го, винаги съм го уважавал“.

Когато Ханити попита дали Тръмп харесва факта, че Мъск е най-богатият човек в света – дори по-богат от него – Тръмп каза: „Ето защо станах президент".

Президентът посочи, че една от основните му цели за втория му мандат в Овалния кабинет е просто да намери „страхотни хора“ за персонала на администрацията си и че макар да е познавал Мъск само „малко“ преди миналата година, той се възхищава на начина, по който технологичният магнат се „бори здраво“ в частния сектор.

Президентът отбеляза, че подкрепата му за премахването на мандатите за електрически превозни средства от ерата на Байдън вероятно ще навреди на крайния резултат на Мъск.

„Той е много различен тип характер“, каза Тръмп за Мъск, рекламирайки способността на предприемача, роден в Южна Африка, да привлича „личности с висок коефициент на интелигентност“ да служат във федералното правителство.

Шефът на DOGE Илон Мъск разкри подробности за мисловния си процес относно подкрепата на президента Тръмп по време на интервюто с Fox News. Оказа се, че президентът преди това не е чувал тази история.

„Така или иначе щях да го направя“, каза Мъск по време на интервюто, излъчено във вторник вечерта, когато Ханити спомена, че подкрепата му за Тръмп идва след покушението срещу живота му в Бътлър, Пенсилвания по време на кампанията.

"Това ли беше причината", попита Ханити.

„Това беше ускоряващо събитие“, отговори. Мъск. "Това го ускори, но въпреки това щях да го направя."

Тогава Тръмп каза на Мъск. "Не знаех това."

Мъск обяви, че "напълно подкрепя" бившия президент Тръмп, след като на митинга му в Пенсилвания през юли проехтяха изстрели край него в ход, който мнозина, включително някои демократи, смятат, че е изиграл значителна роля в кампанията на Тръмп.

Обяснявайки усилията си да намали държавния бюджет, Мъск каза:

Той даде за пример президентския самолет.

„Когато на президента беше показана скандалната сметка за новия Air Force One, след това тя беше предоговорена – ако президентът не беше проявил компетентност и грижа, цената щеше да бъде с 50 процента по-висока“, каза той. „Буквално с 50 процента по-висока. Когато добавите повече компетентност и грижа, получавате по-добра сделка за американския народ."

През последните няколко седмици Мъск се опита да демонтира Агенцията на САЩ за международно развитие (USAid), държавната служба, отговорна за администрирането на чуждестранна помощ, като направи големи съкращения във финансиране и персонал.

„Звучи като комедиен скеч“, каза той за количеството пари, изразходвани в чужбина. Агенцията имаше бюджет от 40 милиарда долара, около 0,6 процента от общия федерален бюджет. А Тръмп допълни: „Мисля, че той ще намери трилион долара измамни разходи."

Той обаче обеща, че нито социалното осигуряване, нито Medicare, нито Medicaid, държавните програми за здравно осигуряване, няма да бъдат „докоснати“ от съкращенията на разходите.

Тръмп даде да се разбере, че се гордее с младите работници, които Мъск е наел да работят за DOGE, въпреки че беше пренебрежителен относно работното им облекло.

В този момент Мъск разтвори сакото си, за да покаже тениска с надпис „техническа поддръжка“.

Мъск беше попитан за потенциални конфликти на интереси по отношение на промените, които прави в държавната служба, тъй като собственият му бизнес има редица държавни договори.

„Никога не съм молил президента за нищо“, каза Мъск, добавяйки, че ще се „откаже“ от всякакви компрометиращи преговори. Той сравни проверката на действията си в правителството като „ежедневен проктологичен преглед“.

Тръмп каза: „Ако има конфликт, той няма да бъде замесен“.

Компанията на Мъск SpaceX е отговорна за Starshield, която създава сателити, предназначени да предоставят нови военни космически възможности. Той каза на Ханити, че проектите на компанията „вече се използват за национална отбрана от Съединените щати".

Технологичният милиардер също обеща да положи усилия за спасяването на двамата астронавти на НАСА, които според него са „заседнали“ на МКС заради правителството на Байдън.

Милиардерът каза на Ханити, че корабът ще се върне на Земята след „около четири седмици“.

„Ние сме връщали астронавти от космическата станция много пъти преди и винаги с успех“, каза Мъск, добавяйки, че неговият екип ще бъде „изключително предпазлив.

Астронавтите отрекоха твърденията в интервю тази седмица, като казаха, че „не се чувстват блокирани“.

Тръмп каза, че е дал на Мъск „голяма отстъпка“ от гражданското дело, което президентът заведе срещу неговата компания X. Миналата седмица X се съгласи да плати на Тръмп 10 милиона долара за уреждане на продължила две години съдебна битка за спирането на акаунта му след бунта на 6 януари през 2021 г.

Тръмп започна съдебно производство през май 2021 г. Мъск придоби платформата, тогава наречена Twitter, през октомври 2022 г.

„Оставих го на адвокатите и екипа, управляващ Twitter“, каза Мъск, дистанцирайки се от правните спорове.

