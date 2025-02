Зеленски гневен на Тръмп: Живее в балон от дезинформация, няма да продам Украйна ВИДЕО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски втърди риториката си към лидера на САЩ Доналд Тръмп, който по-рано фалшиво го обвини, че е започвал войната с Русия и има 4% рейтинг на одобрение.

Зеленски заяви, че Доналд Тръмп е „в капана на балон от дезинформация“.

Volodymyr Zelensky is upset at Trump’s remarks—“I don’t comment on polls, we don’t have elections,” “4% poll numbers are Russian disinformation,” and “I’ve +57 approval. You can’t replace me.”

