Тръмп дава на ЕС три седмици, за да съгласува капитулацията на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Европа три седмици, за да подпише условията за „предаването“ на Украйна на Русия, твърди член на Европейския парламент (ЕП), цитиран от Newsweek.

Наблюдателите на тригодишната война се притесняват, че Тръмп може да сключи сделка с руския президент Владимир Путин, която да окаже натиск върху Украйна да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО и да отстъпи окупираните си в момента територии, като на практика капитулира пред исканията на Москва.

Украйна твърди, че е била изключена от преговорите с висок залог, които ще определят нейното бъдеще.

В публикация в социалната мрежа X, финландецът Мика Аалтола от Европейската народна партия твърди, че САЩ „ни дадоха три седмици, за да се споразумеем за условията за капитулация на Украйна“, визирайки предложеното мирно споразумение, целящо да сложи край на войната.

Finnish EPPGroup MEP, european parliament Foreign Affairs committee member and EPP EUDS coordinator Mika Aaltola:

"The United States has given us three weeks to agree on terms for Ukraine's surrender. If we don't, the United States will withdraw from Europe."