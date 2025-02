Зеленски: Украйна е готова за силно, ефективно споразумение

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обеща, че страната му е готова да работи бързо за постигане на силно споразумение за инвестиции и сигурност със Съединените щати, като каза, че срещата с пратеника на САЩ Кийт Келог "възвръща надеждата" за успех, пише Ройтерс.

Срещата с Келог се състоя ден след като Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп си размениха резки, докато започнаха американско-руските преговори за прекратяване на тригодишната война, противопоставяща Киев срещу Москва. Украйна не беше поканена на преговорите.

След срещата с Келог Зеленски написа в социалната мрежа X, че Украйна трябва „да гарантира, че мирът е силен и траен – така че Русия никога да не може да се върне с война“.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.

It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ