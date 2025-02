Огромна негова статуя и Мъск, който хвърля пачки: Как Тръмп си представя Газа? ВИДЕО

Доналд Тръмп предложи визия за това как може да изглежда неговият план за „Ривиерата на Близкия изток“ в Ивицата Газа, когато войната между Израел и Хамас приключи.

Президентът за първи път заговори за "Ривиерата на Близкия изток" на пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху по-рано този месец, заявявайки: „САЩ ще поемат Ивицата Газа“.

Късно във вторник вечерта Тръмп изглежда позволи на последователите си да надникнат в плановете му, публикувайки 35-секундно видео в своя акаунт в Truth Social, започващо с въпроса: „Газа 2025: Какво следва?“

Това, което следва, според клипа, е великолепен плажен курорт с деца и възрастни, които тичат и играят по крайбрежието, и луксозни хотели, построени върху развалините. Видеото, което изглежда е генерирано с помощта на AI, показва „първия приятел“ Илон Мъск, който се наслаждава на гледките и звуците, хапва си и разхвърля пари на посетителите и децата.

В странен момент група брадати и дългокоси белиденс изпълнителки танцуват на пясъка, а на фон звучи песента, създадена за видеото, която гласи:

На друго място се вижда дете, което държи голям златен балон с пресъздадена глава на Тръмп. По-късно президентът е видян да се наслаждава на компанията на белиденс танцьорка без брада в ресторант с множество полилеи, висящи от тавана. Към края се вижда шатрата на най-голямата реконструирана сграда в региона, върху която пише: „ТРЪМП ГАЗА“. В центъра на района гигантска златна статуя на президента се извисява над туристите. А вътре в една от сградите се вижда магазин, който продава изцяло златни миниатюри на главата на Тръмп.

Накрая Тръмп и премиерът Нетаняху са показани да лежат на плажа, голи до кръста, с питие в ръка.

U.S. President Donald J. Trump has posted this AI video and song on Truth Social, claiming to show the “future” of the Gaza Strip, I’m seriously at a loss for words right now. pic.twitter.com/cMOyzkM5PM