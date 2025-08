Часовникът на Тръмп тиктака, Уиткоф се срещна с Путин в Кремъл ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин прие в Москва със специалния пратеник на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, съобщава агенция Ройтерс. Срещата се провежда в Кремъл, предаде ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на руския президент.

Това е петото посещение на Уиткоф в Русия от началото на годината. Последният път специалният пратеник на американския лидер пристигна в Москва на 25 април, а преди това, на 11 април той беше в Санкт Петербург. И двата пъти Путин се срещна с него.

Ройтерс напомня, че Тръмп даде на Русия срок до петък да се съгласи да сложи край на войната в Украйна или противен случай ще й бъдат наложени нови санкции.

Trump’s special envoy Witkoff has arrived in Moscow for talks with Russian officials, according to Russian media. He was met by Kirill Dmitriev, one of Russia’s key negotiators with the US. Meanwhile, the White House says Trump will make a statement closer to midnight. pic.twitter.com/T6hrRbrvfh