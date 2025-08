Карол Навроцки положи клетва, иска да промени Конституцията на Полша

Консервативният историк Карол Навроцки встъпи в длъжност и положи клетва като президент на Полша, потенциално насочвайки страната по по-националистическа пътека и заплашвайки центристката правителствена програма на премиера Доналд Туск.

След като положи клетва пред парламента, в първата си реч като полски президент Навроцки каза, че страната му трябва да запази суверенитета си като част от ЕС. Той подчерта, че ще бъде гласът на поляците, които искат подобно нещо за Полша. Навроцки добави и че е против незаконната миграция и присъединяване на Полша към еврозоната, предаде Ройтерс.

"През последните години полската Конституция беше нарушавана толкова често, че ние, като политическа класа, трябва да започнем работа по решения за нова Конституция, която се надявам и вярвам, че ще бъде готова за приемане през 2030 г.", каза още президентът в речта си.

Навроцки наследява Анджей Дуда, който се оттегля след два мандата на поста.

Полският държавен глава се избира с петгодишен мандат и има широки правомощия. Президентът е главнокомандващ на армията, има глас във външнополитическите решения и може да налага вето на законите, приети от парламента.

Поддръжниците на Навроцки го описват като въплъщение на традиционните, патриотични ценности. Много от тях казват, че Навроцки отразява ценностите, с които са израснали, според политолога д-р Ева Марчиняк от Центъра за изследване на общественото мнение.

Междувременно се очаква Навроцки да се заеме с работата бързо, тъй като е обещал значителни законодателни действия, които биха могли да оспорят управляващата коалиция.

Навроцки е почитател на Доналд Тръмп. Двамата се срещнаха в Белия дом две седмици преди изборите в Полша. Новият полски президент твърди, че Тръмп му е казал, че трябва да спечели полския вот. Тази среща породи в Полша обвинения за американска намеса в изборите.

Great meeting with @POTUS. It was an honour to discuss the bright future of Poland-U.S. relations. https://t.co/FTM2Yrxgl6