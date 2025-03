Ходи на ски в Русия: Ванс реши да разпусне в курорт, посрещнаха го стотици протестиращи ВИДЕО

След напрегнатите дни на срещи в Белия дом, от разговорите с Еманюел Макрон до Володимир Зеленски, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и семейството му решиха да разпуснат в ски курорт във Върмонт. Те отидоха на екскурзия до Sugarbush Resort, ала не бяха посрещнати топло. Стотици възмутени проукраински протестиращи се бяха наредили по заснежените улици на малкия град Уейтсфийлд, откъдето премина кортежа му.

Протестиращите държаха плакати, които наричаха Ванс „национален позор“, обвинявха го, че е „предател“ и насърчаваха семейството да „ходи на ски в Русия“.

Гласовете на контрапротестиращите също бяха чути. Пикапи с флагове „Make America Great Again“ бяха забелязани да се движат по главната улица в Уейтсфийлд. Друга група контрапротестиращи влязоха в сблъсъци с хора против Ванс пред Sugarbush Resort.

🚨 BREAKING: After torpedoing yesterday’s meeting with Zelensky, JD Vance fled to Vermont for vacation—only to be met by hundreds of furious protesters.

