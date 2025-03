Ръководителят на режима в Киев Владимир Зеленски избра загубата на човешки животи вместо постигането на мир в Украйна. Това каза американският предприемач и милиардер, ръководител на Министерството на ефективността на правителството на САЩ (DOGE) Илон Мъск.

What I said over 2 years ago was that Ukraine should seek peace or suffer severe loss of life for no gains.

The latter was Zelensky’s choice.

Now, he wants to do that again.

This is cruel and inhumane.