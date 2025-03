Американците възмутени на Мъск: Вози се на Air Force One с майка си и спи в Белия дом

Илон Мъск и семейството станаха обект на проверка, след като снимки разкриха, че милиардерът, майка му и сина му са пътували на борда на Air Force One, който винаги е предназначен за транспортиране само на президента на САЩ.

Изображенията доведоха до многобройни критики към президента Доналд Тръмп и Мъск, като двамата бяха обвинени в „прахосничество на правителството“ във времето на масови съкращения на Министерството на правителствената ефективност (DOGE).

Кадрите идват и в момент, в който властта на Мъск в Белия дом провокира безпокойство, като някои се прилагат, че той има по-голямо влияние върху американската политика от неговия президент.

В неделя вечерта майката на Муск Мей и синът му, X Æ A-12, бяха заснети да пътуват с него на Air Force One. Семейството дори помаха към камерите, докато излизаше от самолета. Air Force One кацна в обединената база Андрюс, Мериленд; база близо до Вашингтон, където се намира Presidential Airlift Group, самолетът, който транспортира президента на САЩ, според сайта на базата на basedirectory.com. Още снимки, направени от АП, показват, че Тръмп слиза от Marine One, друг самолет, предназначен за президентски пътувания, който кацна на южната морава на Белия дом в неделя вечерта.

Има и снимки на Мъск и сина му, влизащи в Белия дом, като някои потребители в социалните мрежи казват, че собственикът на Tesla и семейството му са били откарани с шофьор до Белия дом и че са отседнали там.

Крис Д. Джаксън, политически стратег и бивш избран служител, който има повече от 115 800 последователи в X, написа в публикация:

„Това е повече от възмутително. Илон Мъск, капризната му майка Мей и едно от малките му деца бяха откарани с шофьор на Air Force One и Marine One – именно до Белия дом, където очевидно са отседнали. WTF се сбучва? Това не е нормално."

Марти Тейлър, който има повече от 24 000 последователи в X и е изпълнителен директор на NewBlue USA, PAC, който казва, че „се бори за защита на американската демокрация“, написа в публикация в X:

„Това е възмутително и вероятно незаконно. Без значение колко много Доналд Тръмп и уплашените съучастници на републиканци искат Илон Муск да бъде президент, той не е и Air Force One не трябва да се използват за Мъск и семейството му. Мъск притежава флотилия от самолети. Нека съм плаща за пътуването и нощувката си и не влизам в Белия дом."

@ProjectLincoln, акаунтът на The Lincoln Project, продемократична организация в Америка, която има повече от 2,8 милиона последователи в X, написа:

„Вашите данъци отиват за това, че най-богатият човек в света лети наоколо, когато има собствени самолети. Това е прахосничество на правителството.“

Други в социалните медии обаче не виждат причина за безпокойството и не намират за проблем, че старши съветник пътува с Air Force One.

Администрацията на Тръмп вероятно ще попадне в светлината на прожекторите заради собствените си разходи, тъй като DOGE прави огромни съкращения на федералните агенции.

