Мъск предложи на Зеленски “амнистия в неутрална страна”

Един от най-близките съюзници на президента Тръмп Илон Мъск заяви, че на украинския президент Володимир Зеленски трябва да бъде предложена “амнистия“ в неутрална страна в замяна на “възстановяване на демокрацията в Украйна“.

Мъск сподели публикация в своята социална платформа X от про-Тръмп блогър, който нарече Зеленски диктатор. Блогърът твърди, че Зеленски не се интересува от прекратяване на войната, защото това би означавало края на властта му.

Според предложението, ако изборите се възобновят, Зеленски ще загуби и политическият му опонент ще започне разследване за предполагаемо пране на пари, което потенциално ще доведе до лишаването му от свобода. Блогърът също обвини Зеленски, че е жертвал живота на украинци, за да запази властта си, определяйки го като диктатор.

Мъск на свой ред добави свой собствен коментар към публикацията, заявявайки: “Вярно е. Колкото и да е неприятно, на Зеленски трябва да бъде предложена някаква амнистия в неутрална страна в замяна на мирен преход обратно към демокрация в Украйна.

True.

As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw