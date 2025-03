Чорапите на Джей Ди Ванс разсеяха Доналд Тръмп ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп разкри как вицепрезидентът Джей Ди Ванс неволно го е разсеял по време на срещата с ирландския премиер.

Американският лидер посрещна Майкъл Мартин на годишната среща между двамата лидери преди деня на Свети Патрик.

По време на целодневната среща Мартин подари на Тръмп купа с трилистници и двамата присъстваха на годишен обяд във Вашингтон. След това те седнаха в Овалния кабинет, където отговаряха на въпроси на журналисти.

Тръмп, с Мартин и Ванс, седнали от двете му страни, се канеше да говори за инфлацията, когато спря по средата на изречението, след като вниманието му беше пренасочено към нещо, което Ванс носеше.

След това вицепрезидентът вдигна панталоните си, за да разкрие кремавите си чорапи, украсени с трилистници, с които също отбеляза Деня на Свети Патрик. След това обяси: „Те са в чест на ирландския ни гост.“

Тръмп пък му каза, че не може да се съсредоточи, което накара стаята да избухне в смях, преди репортерите да започнат да крещят отново, опитвайки се да привлекат вниманието му.

Освен тънкостите на срещата в Овалния кабинет, традиционно сърдечната среща между двамата лидери доведе до леки разногласия, след като Тръмп добави Ирландия към списък на страните, които според него се възползват от Съединените щати. Мартин контрира, като отбеляза приноса на Ирландия към САЩ.

"I love these socks. What's with these socks? I'm trying to stay focused, but I'm very impressed with the VP's socks."

President Trump gets sidetracked by Vice President JD Vance's green shamrock socks while meeting with the Irish prime minister at the White House.☘️ pic.twitter.com/mm53sOHc8q