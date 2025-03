Тръмп си купи Tesla, която... не може да кара ВИДЕО

Президентът на САЩ Донал Тръмп превърна моравата на Белия дом в шоурум на Tesla и избра кола за себе си в знак на подкрепа за Илон Мъск след протести срещу автомобилната му компания и срива на цената на акциите й.

Тръмп разгледа пет електрически автомобила, произведени от Tesla, докато държеше ръкописен списък с цените. След внимателен преглед той обяви, че ще закупи черешово червения Model S.

Интересното е, че под списъка с цените, зорките обективи заснеха и пищова на Тръмп с това, което да каже за колите. Само преди няколко месеца, той се подиграваше на предшественика си, Джо Байдън, че има помощни листи.

🚨 BREAKING: After mocking President Biden for using note cards, Trump got caught red-handed today—holding his own notes on what to say about buying a Tesla, a car he clearly knows nothing about.

So, is the media gonna make a big deal out of this? Or nah? pic.twitter.com/pCLLr7wxQv