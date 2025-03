Тръмп към Байдън: Човекът, който контролираше Autopen, беше истинският президент

Президентът Доналд Тръмп отново разкритикува бившия президент Джо Байдън в публикация в социалните медии в неделя, подчертавайки полемиката около предполагаемите му “автоматични подписи“ по време на неговото президентство.

В Truth Social Тръмп публикува три изображения едно до друго – официалния му портрет от първия му мандат, снимка на автоматичната писалка на Байдън и накрая официалния му портрет за втория му мандат. След това Тръмп “закачи” поста.

"Човекът, който беше истинският президент през годините на Байдън, беше човекът, който контролираше Autopen!"Тръмп написа в друга публикация в своя акаунт.

Тръмп говори за проблема с подписа за автоматично отваряне, докато говореше от Овалния кабинет в петък.

"Човекът беше крайно некомпетентен. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете, той подписва с autopen. Кой подписва всички тези неща с autopen? Кой би си помислил да подписва важни документи с autopen?4, обърна се Тръмп към събралите се репортери.

"Това са важни документи, които подписвате с гордост, но все пак имате своя подпис върху нещо и след 300 години те казват: “О, вижте“. Можете ли да си представите, че всичко се подписва с autopen? Почти всичко. Никой никога не е чувал за такова нещо. Не трябваше да се случва", продължи Тръмп.

Публикацията предизвика огнена буря в социалните медии, като мнозина подкрепиха Тръмп, тъй като демократите се сблъскаха с обратна реакция заради обвинения, че са отхвърлили опасенията за здравето на Байдън и са се занимавали с прикриване през целия мандат.

"Президентът Тръмп току-що публикува autopen-ът, който управляваше Белия дом от 2021-2025 г. до неговите портрети", коментира един потребител на X.

"Байдън беше нелегитимен президент. Кой контролираше автоматичната писалка?", написа друг потребител в Х.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също сподели изображението в X, но не остави коментар.

Илон Мъск също се включи в “ретуитването” на снимката.

В нов доклад, публикуван от подразделение на Heritage Foundation, беше разкрито, че по-голямата част от официалните документи, подписани от Байдън, уж са използвали един и същ подпис за автоматично отваряне, което подновява опасенията относно умствената острота на бившия президент и дали той “всъщност е наредил подписването на съответните правни документи“.

“Човекът, който е контролирал Autopen, е контролирал и президентството на САЩ”, се казва в проекта за надзор, който е инициатива в рамките на консервативната Heritage Foundation, която разследва правителството, за да засили прозрачността.

“Събрахме всеки документ, който успяхме да намерим с подписа на Байдън по време на неговото президентство. Всички използваха един и същ подпис за автоматично отваряне, с изключение на съобщението, че бившият президент отпада от надпреварата миналата година. Ето подписа за автоматично отваряне“, твърди групата на X, придружена от примери за снимки.

🚨 Autopen Update 🚨

We analyzed Biden's Jan. 19, 2025 "pardons" for:

-Biden Family Members

-Anthony Fauci

-General Milley

-J6 Committee

-Gerald Lundergan

They all have the same exact Biden autopen signature https://t.co/jc6mkx37il pic.twitter.com/8VeBDwLNv7