Хутите споделиха зловещ клип на плаващи ковчези, покрити с американски знамена (ВИДЕО)

Хутите споделиха смразяваща кръвта анимация, илюстрираща американски знамена, закачени върху безброй плаващи в морето ковчези, след като президентът Тръмп се зарече да "вали адски дъжд" върху терористичната група.

Видеото започва с едно-единствено американско знаме, лежащо върху ковчег, но докато камерата се придвижва, се виждат десетки драпирани със знамена ковчези, носещи се във води близо до разрушени кораби на ВМС.

Големите кораби са запалени и горят във водите, заобиколени от ковчези.

Houthi Media Releases Video after strikes on their area's: An animated clip show American-flagged coffins floating in the Red Sea, signaling a warning to the U.S. pic.twitter.com/AVttl7HSkz