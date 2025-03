Тръмп направи обиколка на Център Кенеди и остана разочарован

Президентът Тръмп каза, че е “разочарован“ от състоянието на центъра “Кенеди“ по време на първата си обиколка в понеделник, откакто се назначи за председател на борда на центъра за събития във Вашингтон, окръг Колумбия.

“Кенеди центърът е огромно разочарование, както и голяма част от останалата част от нашата страна, повечето от това поради лошо управление. Това, на което съм бил свидетел, е срамно“, каза Тръмп пред репортери в националния културен център.

“Много съм разочарован, защото, когато се огледам, има огромен потенциал”, каза още президентът.

President Trump at the Kennedy Center for the Performing Arts 🇺🇸

‘We're going to spend a lot of effort, a lot of money… and we’re going to spend it on fixing up.

The Kennedy Center is a very big part of it… it’s a very big part of the fabric of Washington D.C.’ - @POTUS pic.twitter.com/dmwDaOEYg4