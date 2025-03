Кола се вряза в пешеходци на оживена улица в Берлин

Кола се вряза в група пешеходци на оживена улица в Берлин. Инцидентът е от късно снощи. Сред пострадалите има и полицаи.

Службите за спешна помощ препълваха улицата в района Гезундбрунен в германската столица, близо до историческия център на града. Няколко души са откарани по спешност в болница, а най-малко един човек с опасност за живота.

Предполага се, че шофьорът на автомобила е момче на 17 години, което все още няма книжка.

Acht Verletzte bei Unfall in Berlin

17-Jähriger flüchtet vor Polizei und rast in Passanten!

Ich hatte letzte Woche auch zwei Jungs, max. 15 oder 16 J. neben mir an der Ampel stehen.

Diese Car Sharing Kisten können nicht sicher sein, vor Tricksereien. 🫣🤬 pic.twitter.com/sMCMJbJ1Jc