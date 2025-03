Жена претърпя нервен срив, тича гола на летище Далас ВИДЕО

Жена се съблече чисто гола и вилня на терминал D на летището Форт Уърт в Далас. Според очевидци на случващото се, жената е претърпяла нервен срив.

Стискайки пластмасова бутилка вода, неидентифицираната гола жена е забелязана да крещи "Аз говоря всички езици!". Клипчето стана популярно в социалните мрежи.

Woman strips naked, stabs, and bites Staff at airport in Texas. According to a report, the woman, identified as Samantha Palma, stabbed two airport employees with a pencil and bit a restaurant manager. In the video, she can be seen shouting at security officers, throwing water,… pic.twitter.com/kWAUiHjAkd