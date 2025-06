Зеленски с предупреждение: Русия подготвя военни операции в Европа

Украинското разузнаване разполага с доказателства, че Русия подготвя нови военни операции в Европа, заяви президентът Володимир Зеленски след доклад на началника на военното разузнаване (ВР) Кирило Буданов.

“Наблюдаваме продължаващ интелектуален упадък в руското ръководство и имаме доказателства, че те подготвят нови военни операции на европейска територия“, сподели украинският президент в социалната мрежа Х.

Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov. Lots of details about the situation in Russia and its defense industry. We're aware of the aggressor state's key vulnerabilities and will strike accordingly to defend our state and people, as well as to…