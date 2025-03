Небостъграч се срина след труса от 7,7 по Рихтер в Мианмар, болници съобщават за "масови жертви" ВИДЕО

1 / 11 / 11

Земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер, което удари Мианмар в петък, беше усетено чак до столицата на Тайланд Банкок, където журналист от CNN разказа за ужасяваща сцена в апартамента си, с осветителни тела, които се люлеели напред-назад, докато жителителите на блока се втурнали навън, за да се евакуират от сградата.

Друг жител на северния град Чианг Май в Тайланд, който не пожела да бъде назован, каза:

"Почувствах го за около 10 секунди в стаята си, след което разбрах, че не мога да остана вътре. Затова се втурнах към улицата."

12 минути след първото земетресение, Мианмар беше ударен от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 близо до град Сагаинг, според Геоложката служба на Съединените щати.

BREAKING: Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/EdAaXr0J1f — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025

В резултат на трусовете се е сринал 30-етажен небостъргач в Банкок, строящ се за правителствени офиси. Затрупани са 43 работници.

⚡WATCH | Two powerful earthquakes (7.7 & 6.4 magnitude) struck #Myanmar on Friday, causing widespread destruction. The Ava Bridge in Mandalay collapsed,& buildings were leveled. Tremors were felt in #Bangkok, 900 km away,shaking high-rises and forcing evacuations. #earthquake pic.twitter.com/bgeXYBrIhK — Arpana Baishya (@ArpanaSpeaks) March 28, 2025

Засега няма официални данни за жертви, но се появи информация, че болница в Мианмар е била „зона с масови жертви“. Това съобщиха официални лица.

Two earthquakes struck Myanmar with magnitudes of 7.9 and 6.4 (the second occurring 12 minutes after the first). A powerful aftershock reached neighboring Thailand, affecting Bangkok. Unfinished buildings are collapsing, and water is spilling from rooftop pools. Thailand's… pic.twitter.com/5YWWKnj7j6 — Russian Market (@runews) March 28, 2025

Кадри, разпространени онлайн, показват, че високите басейни, са се превърнали в същински водопади. Вода от висок басейн се изля по улиците на Банкок, след като силно земетресение с магнитуд 7,7 удари централен Мианмар, изпращайки трусове в съседен Тайланд.

Видеа, споделено в X от различни места в трада, показват как водата се разлива през ръба на плувните басейн и се стича каскадно надолу.

Roof pool overflowing the building during earthquake. 137 Pillars Suites & Residences Bangkok

137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ#bangkokearthquake pic.twitter.com/OKyrPQfl4S — 🇨🇦 ₮Ɽ₳₦₴ł₮ Ø₱ɆⱤ₳₮ØⱤ 🇮🇱 🎗️ (@TO_TransitOp) March 28, 2025

„Пет-етажна сграда се срути пред очите ми“, раказва един свидетел в Мандалай пред Ройтерс.

"Всички избягахме от къщата, когато всичко започна да се тресе. Бях свидетел на срутване на пететажна сграда пред очите ми. Всички в моя град са на пътя и никой не смее да се върне вътре в сградите", допълни той.

Свидетели, с които Ройтерс се свърза в Янгон, казват, че много хора са избягали от сградите в града, който е най-големият в Мианмар.

В Тайланд няма незабавни съобщения за жертви, а премиерът Петонгтарн Шинаватра свика спешна среща за оценка на въздействието на земетресението. Тайландският отдел за предотвратяване на бедствия съобщи, че земетресението е усетено в почти всички региони на страната.

По-голямата част от Банкок е дом на повече от 17 милиона души, много от които живеят във високи апартаменти.

Противопожарната служба на Мианмар каза: „Започнахме търсенето и обикаляме Янгон, за да проверим за жертви и щети. Засега все още нямаме информация.“

В момента страната е в разгара на кървава гражданска война, която последва след военния преврат през февруари 2021 г.

Massive 7.7 earthquake strikes Myanmar — Bangkok shaken hard. ▪️ Water spills from rooftop pools in high-rises

▪️ Buildings sway, people flee

▪️ Evacuation declared across the city

Locals report a high-rise under construction may have collapsed — official confirmation still… pic.twitter.com/UII9JXNPPm — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025

Съобщава се, че земята в Мианмар е вибрирала силно за около половин минута, преди да спре.

В тайландския туристически град Чианг Май жител каза на агенция АФП: „Чух го докато спях в къщата, избягах доколкото можах по пижама от сградата.“

Трусовете бяха усетени и в Лаос и Китай в източната част на Мианмар и части от Индия.

#MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake #Mandalay pic.twitter.com/dCIr3hwx68 — Cape Diamond (@cape_diamond) March 28, 2025

