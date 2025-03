Мъск за присъдата на Льо Пен: Злоупотреба със съдебна власт

Американският мултимилиардер Илон Мъск осъди решението на френския съд срещу Марин Льо Пен, оценявайки присъдата срещу нея като "злоупотреба със съдебната система“, предаде Франс прес.

Мъск предупреди, че ще има "ответна реакция", както след "съдебните атаки" срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Когато радикалната левица не може да спечели чрез демократичен вот, тя злоупотребява със съдебната система, за да вкара в затвора своите опоненти. Това е техният modus operandi (метод на престъпно действие - бел. ред.) по целия свят", написа Илон Мъск в социалната мрежа Х.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp