Мъск е платил $2,5 млн. на Сейт Клер, но не знае дали бебето е негово

Милиардерът Илон Мъск за пръв път коментира слуховете, че консервативната инфлуенсърка Ашли Сейнт Клер е майка на 13-то му бебе. Двамата дори проведоха задочен спор в социалната мрежа. Сейнт Клер на няколко пъти обвини Мъск, че не е виждал детето си и не полага необходимите грижи за него.

Тя дори обвини Мъск, че е оттеглил издръжката за отглеждане на деца и е отказал да направи тест за бащинство.

Мъск се защити от тези твърдения, като каза, че е дал на Сейнт Клер повече от 2 милиона долара и е отворен за тест за бащинство.

I don’t know if the child is mine or not, but am not against finding out. No court order is needed.

Despite not knowing for sure, I have given Ashley $2.5M and am sending her $500k/year.