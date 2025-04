Със златна лопата Тръмп посади пред Белия дом „МАГАнолия“ ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп замени отсечено 200-годишно дърво на южната морава на Белия дом с фиданка, която той нарече „МАГАнолия“ на своето движение MAGA (Make America Great Again).

Вековната „магнолия на Джаксън“, която доскоро се намираше в южния портик на Белия дом, е засадена от президента Андрю Джаксън в чест на покойната му съпруга Рейчъл, която издъхва точно преди той да положи клетва като президент през 1829 г., според Националната паркова служба.

Дървото беше отрязано поради съображения за безопасност. Магнолията беше живяла много по-дълго, от средната продължителност на живота на вида си. Също така тя беше повредена през 1994 г., когато малък самолет "Чесна" се разби на Южната морава и се блъсна в Белия дом, убивайки пилота.

Дървото е най-старото на територията на Белия дом, според служители на парка.

12-годишната фиданка, която го замени, е потомък на оригиналното дърво.

Белият дом публикува видео от засаждането на „MAGAnolia“ във вторник, показващо Тръмп, който копае със златна лопата и позира с градинаря на Белия дом.

President Donald J. Trump planted a new MAGAnolia sapling at the White House — a direct descendant of the historic "Jackson Magnolia." 🌳🇺🇸 pic.twitter.com/aSJn8Zo4pp