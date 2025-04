Спирането на митата на САЩ е важна стъпка за стабилизиране на световната икономика

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре планираното увеличение на митата като "важна стъпка към стабилизиране на световната икономика".

"Ясните и предвидими условия са от съществено значение за функционирането на търговията и веригите за доставки", заяви фон дер Лайен, цитирана от AFP.

"Тарифите са данъци, които само вредят на бизнеса и потребителите. Ето защо последователно се застъпвах за тарифно споразумение нула срещу нула между Европейския съюз и Съединените щати. Европейският съюз остава ангажиран с конструктивни преговори със Съединените щати с цел постигане на безпроблемна и взаимноизгодна търговия”, написа председателят на ЕК в социалната мрежа Х.

I welcome President Trump’s announcement to pause reciprocal tariffs. It’s an important step towards stabilizing the global economy.

Clear, predictable conditions are essential for trade and supply chains to function.

Tariffs are taxes that only hurt businesses and consumers.…