DOGE и Мъск откриха нередности в молбите за безработни, източвани са милиони

Отделът за правителствена ефективност (DOGE) на Илон Мъск разкри в бомбена констатация, че милиони долари молби за безработица са отишли ​​за “фалшиви хора“, които дори не са били родени още – някои дори не през този век.

DOGE твърди, че е прегледало първоначално проучване на молбите за безработица от 2020 г. насам, което установи, че 9700 души, чиито дати на раждане не са преди още 15 години, са поискали обезщетения в размер на 69 милиона долара.

В един абсурден случай човек, чийто рожден ден е посочен през 2154 г., поиска 41 хиляди долара, според публикация на отдела в социалната мрежа Х.

The oldest living American is 114 years old, so it is safe to say that anyone 115 or older is collecting “unemployment” due to being dead.

