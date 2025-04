Джей Ди Ванс потроши трофея на футболния отбор на Охайо ВИДЕО

Добре е, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс избра да се занимава с политика вместо с футбол.

Отбора на щата Охайо посети Белия дом в понеделник следобед, за да бъде поздравен от Ванс и президента Доналд Тръмп за победата им в националния шампионат на CFP през януари.

Докато Тръмп и Ванс се подготвяха да позират за снимка с играчите и треньорите на Buckeyes, Ванс се опита да вземе шампионския трофей и не можа да се справи съвсем добре. Горната половина на трофея се отдели от долната половина, а след това пиедесталът, който позволява на трофея да стои сам, се удари земята.

Голямата горна половина на косъм избегна участие в голямото падение, тъй като хората около Ванс, включително бекът ТреВейон Хендерсън, помогнаха да не падне.

