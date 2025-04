След посещението на Ванс: САЩ уволнява командира на базата в Гренландия

САЩ уволниха командира на военната си база в Гренландия заради предполагаемите ѝ опити да “подкопае дневния ред на президента Тръмп“, след като прие американския вицепрезидент на арктическия остров.

Полковник Сузана Майерс беше отстранена от поста командир на космическата база Питуфик след доклади, че е изпратила критичен имейл, свързан с посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс на острова миналия месец, съобщава Financial Times.

“Действия за подкопаване на командната верига или за подкопаване на дневния ред на президента Тръмп няма да бъдат толерирани в Министерството на отбраната“, написа главният говорител на Пентагона Шон Парнел на X.

Actions to undermine the chain of command or to subvert President Trump's agenda will not be tolerated at the Department of Defense.

