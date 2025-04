Традиция за Великден: Две съперничещи си църкви водят „ракетна война“ една срещу друга ВИДЕО

В Гърция две съперничещи си църкви имат странна традиция - на Великден те водят „ракетна война“ една срещу друга.

Конфликтните гръцки църкви изнесоха драматичен, но спиращ дъха спектакъл, като изстреляха една срещу друга опасен залп от фойерверки. Напрегнати кадри, разпространени онлайн, показаха как двете враждуващи изпълват небето с ракети, сякаш са на бойното поле в УКрайна.

Но зад тази експлозивна феерия се крие повече, отколкото си мислите. Двете местни енории всъщност участват в тази ожесточена огнена битка всеки Великден. Някога е имало и жертви по време на войната Известно е, че местните жители дори заграждат и защитават определени зони, за да сведат до минимум щетите от пожар.

Годишната традиция се провежда на гръцкия остров Хиос, в заспалия крайбрежен квартал, наречен Вронтадос. Привличащата окото изложба е известна като Rouketopolemos - което буквално се превежда като "ракетна война".

