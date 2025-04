Викове на радост в Мадрид: Токът се върна, но щетите тепърва ще се оценяват ВИДЕО/СНИМКИ

Нощта беше дълга в Испания и Португалия, които бяха парализирани от най-тежкото прекъсване на електрозахранването в историята на полуострова.

Сега данните, актуализирани в 6:00 ч. сутринта, показват, че 99% от търсенето на електроенергия се задоволяват в Испания с производство от 21 265 MW. Тези данни бяха оповестени публично от третия вицепрезидент и министър на екологичния преход и демографските предизвикателства Сара Агесен в съобщение в социалната мрежа Bluesky. 680-те подстанции на преносната мрежа са изградени.

В Португалия електрозахранването също постепенно се възстановява, включително в столицата Лисабон. Операторът на електропреносната мрежа REN заяви, че 85 от 89-те подстанции са отново онлайн.

Причината за спирането на електропреносната мрежа остава неясна. Португалският премиер Луис Монтенегро предположи, че проблемът е възникнал в Испания, а португалският оператор заяви, че зад него стят екстремни температурни колебания. Испанският оператор на електропреносната мрежа REE обвини повреда във връзката с Франция за предизвикване на верижен ефект.

Мадридската общност се опитва да се върне към нормалността ден след аварията. Първият приоритет е да се поддържа функциониращата мрежа за обществен транспорт, за да могат хората да стигнат до работа.

Мадридското метро остава затворено този вторник, а компанията продължава да работи за възстановяване на услугата „с пълни гаранции“. Cercanías Madrid обаче обяви, че частично възстановява услугите си. Железопътният превозвач Renfe посочи, че услугата по повечето линии ще бъде 50% оперативна.

Метрото в Барселона работи нормално.

Видеа, разпространени онлайн, показаха радостта, която избухва, в момента, в който електричествиото се завръща обратно в домовете на хората. По улиците на Мадрид могат да бъдат чути радостни възгласи и викове.

Спирането на електрозахранването в понеделник засегна огромна и оживена част от Южна Европа. Десетки иберийски градове, като Мадрид, Лисабон, Барселона, Севиля и Валенсия, са основни центрове за транспорт, финанси и туризъм. Според данни на ЕС, две от петте най-натоварени летища в Европейския съюз през 2023 г. са били тези на Мадрид и Барселона.

За няколко часа съвременните рутини бяха преустановени: плащанията с карти бяха заменени от плащане с пари в брой, полицаите използваха сигнали с ръка, за да насочват движението, а ресторанти, супермаркети и магазини затвориха вратите си. Мадридските пожарникари извършиха 174 „интервенции с асансьори“ в града в понеделник, съобщи Службата за спешна информация, а някои купувачи се запасиха с основни стоки и консерви.

Най-лошите сценарии изглежда са били избегнати, поне в първите часове на спирането на електрозахранването. Ядрените обекти на Испания бяха обявени за работещи и безопасни, докато Националният институт за медицински спешни случаи на Португалия заяви, че е „активирал своя план за действие при извънредни ситуации“, като е задействал телефонните и ИТ системите си чрез резервен генератор. Министерството на здравеопазването на Испания заяви, че същият процес се е случил и в болниците там.

