Това е краят на света... Масов хаос след спирането на тока в Испания и Португалия ВИДЕО/СНИМКИ

Испания и Португалия бяха засегнати от прекъсване на електрозахранването в понеделник, оставяйки милиони хора без ток. В Португалия официални източници съобщиха на местните медии, че прекъсването е в цялата страна, подобни съобщения идват и от Испания.

Международното летище Барахас в Мадрид остана без ток, а телекомуникациите също бяха засегнати, като жителите на двете страни казват, че нямат достъп до мобилни мрежи. Междувременно други летища в региона също са спрели работата си.

Испанският летищен оператор Aena предупреди за прекъсвания в профила си в социалните медии, заявявайки, че макар операторите на аварийно захранване да работят, „може да има проблеми“, засягащи наземните операции.

Службата за мониторинг на въздушния трафик Flightradar съобщи за проблеми в Испания и Португалия, свързани с „широко разпространени прекъсвания на електрозахранването, засягащи и двете страни“.

„Все още не наблюдаваме масови отменяния на полети, но следим ситуацията, докато се развива“, казаха те.

Много пътници са останали блокирани в метрото, както в Испания, така и Португалия. Барселона и Севиля са сред големите засегнати испански градове, като се съобщава, че са засегнати метро системите на Барселона, Валенсия и Мадрид. Влаковете са заседнали в тунелите между гарите, пише Euronews Portugal. Твърди се, че близо 23 влака в метрото са били евакуирани в Барселона.

A significant blackout has affected large parts of Spain, Portugal, and France. This video captures the subway in Lisbon during the blackout. 🇪🇸🇵🇹🇫🇷 https://t.co/ajz7kpF6nV pic.twitter.com/9mjgRpPyf7 — Nucleus (@NewsNucleus) April 28, 2025

По улиците на мадридския квартал Аргуелс съседи се тълпяха, разменяйки истории за приятели, хванати на различни места, от метрото до задръствания, причинени от спрели светофари.

Един портиер разказа пред The Guardian, че е помогнал на възрастна жена, заклещена между етажите в асансьор, когато токът е спрял. Други се втурнали към супермаркета, за да се запасят с основни продукти - само за да осъзнаят, че нямат пари в брой, а само карти, които не работят.

Националният железопътен оператор на Испания Renfe съобщи за спиране на влакове в резултат на прекъсването.

В Португалия са съобщени широко разпространени прекъсвания, засягащи мобилните мрежи, транспортните услуги и летищата, както и светофарите в Лисабон и Порто.

„Лудост е, опитвахме се да си платим за брънча, а после всичко спря“, разщаза Емили Лансдаун, която е в Лисабон, пред BBC. „Опитвахме се да хванем такси до плажа, защото всички влакове не работят.“

Появиха се и първите изображения, показващи последиците от прекъсването на електрозахранването. На едно от тях готвач използва фенерчето на телефона си, за да продължи да работи, докато метростанция в португалската столица Лисабон е затворена.

Междувременно, хора на Откритото първенство на Мадрид могат да бъдат видени да напускат турнира в тъмнина. Мачът на Григор Димитров беше прекъснат поради проблеми с електрозахранването. Това далеч не бе в полза на българина, като му попречи да затвори безпроблемно мача си с Джейкъб Фърнли на Мастърс 1000 турнира в Мадрид. Хасковлията водеше с 6:4, 5:3, но беше пробит, сервирайки за победата, и не след дълго електрическата мрежа в испанската столица се срина.

Still no play at the Madrid Masters 1000. There are power outages in the Spain and Portugal at the moment. No other matches are ready to start yet. Match suspended: Grigor Dimitrov vs Jacob Fearnley 6-4, 5-4* Harrison / King vs Ebden / Peers 5-3* pic.twitter.com/gCToFpeVNI — edgeAI (@edgeAIapp) April 28, 2025

След спирането на тока организаторите не успяха да премахнат камерата, разположена в средата на корта. Това наложи спиране на мачовете, а официално становище колко време ще отнеме за отстраняването на проблема липсваше. Поради тази причина двамата тенисисти и тези, които също играеха на останалите кортове, бяха изпратени в съблекалните за неопределено време.

Шофирането през центъра на Барселона се превърна в рисковано занимание. След спирането на хилядите светофари коли, мотоциклетисти и пешеходци започнаха да се движат практически на сляпо, без никой да знае кой има предимство.

В гъсто населения квартал Ешампле, с интензивен трафик, шофьорите се струпаха на кръстовища, чакайки превозни средства по перпендикулярни улици да пресекат или да ги пропуснат. Пешеходците се възползваха от задръстванията по много улици, за да пресичат между спрели превозни средства от другата страна на улицата.

The Jerusalem Post:

Large parts of Spain and Portugal hit by power outage. pic.twitter.com/emjlbeChXN — Forgiven Messenger (@ForgivenMessen1) April 28, 2025

„Това е краят на света, нали?“, каза саркастично един шофьор от улица „Арагон“, докато се опитваше да включи радиото в търсене на новини.

В Севиля главните пътни артерии като Пасео де Колон са задръстени или трафикът е много бавен.

„Пресичаме булеварда без светофари или каквото и да било“, предупреждава учителката Глория Авила, докато придружава около тридесет деца на възраст от шест до девет години през морето от коли. „Направихме речен круиз, а след това бяхме н Музея на илюзиите вече трябваше да тръгнем."

Междувременно ресторантите работят с половин капацитет.

„Продаваме само бутилки, които са студени. Нямаме кухня, тъй като газта също изисква електричество“, оплака се Дейвид Суарес, главен готвач и партньор на Pureza del Sur, ресторант, специализиран в ястия с ориз, който отвори врати само преди 20 дни.

🇪🇺 Major Blackouts Hit Western Europe Widespread power outages hit Portugal, Spain, Andorra, and France. The cause remains unclear as of now. Some reports suggest a possible spread to Belgium and the Netherlands, though this isn’t confirmed yet. pic.twitter.com/rrOPTkZh2j — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) April 28, 2025

Наблизо хотел „Колон“ в момента работи благодарение на генератор, който поддържа стаите осветени, а асансьорите работещи.

„Опитваме се да изключваме всичко, което не е от съществено значение“, казаха източници от хотела.

В Мадрид жителите се струпаха на открити тераси, други се събраха около радиостанции, опитвайки се да разберат какво се случва. Радиоводещите съветват хората да се уверят, че имат фенерчета в домовете си тази вечер, тъй като никой не знае колко дълго ще продължи аварията.

Докато някои бизнеси затвориха врати, други, като този Carrefour Express, продължиха да продават.

„Само в брой“, обявява служител, докато опашка от туристи се събират на касата, за да си купят вода и малки закуски.

Други, като 100 Montaditos на Calle de la Montera, са позволили на чакащите клиенти да седнат на терасата. Андреа и Жаклин, две работнички в центъра на Мадрид, чакат на терасата, защото са останали без транспорт.

„Нямаме комуникация и не знаем какво да правим“, споделя Андреа. „Не знаем какво става“, допълва италиански турист, седнал на една от масите.

Кърсти, учителка в Мадрид, казва, че тя - и много други - „не знаят нищо“ за това защо е спряло токът в града. По думите й има противоречиви съобщения от испанските медии за мащаба на прекъсванията на тока и няма официално съобщение от правителството.

Кърсти, която преподава в международно училище точно извън испанската столица, казва, че учителите в нейното училище сега „се чудят как ще се приберем“ след съобщения за задръствания заради неработещите светофари. Тя също така допълва, че учениците в нейното училище са наясно, че има спиране на тока, но не знаят мащаба му, тъй като нямат достъп до 5G в училищните помещения и нямат достъп до Wi-Fi.

„Няма никакво електричество“, констатира Кърсти, добавяйки, че е имало пикове, което означава, че токът все пак е идвал, но само за няколко секунди всеки път, нищо постоянно.

На улица „Ферокарил де Аргансуела“ единственото нещо, което все още работи, е машинката на 33-годишния бръснар Дейвид Александър, който завърши първата си прическа на улицата. В 12:00 часа 23-годишният Леонардо Карвахал имал запазен час, но закъснял с 15 минути. .Докато Александър усъвършенствал прическата му, бръснарницата, частна академия за чираци, потънала в тъмнина. Така Карвахал е атракция за всички съседи, които минават по тротоара.

„Това е креативност!“, възкликват минувачите.

Всичко, свързано с фризьорство, сушене и измиване, е невъзможна мисия. Отсега нататък, казват от санола, ще могат да обслужват само мъже и някои „аналогови“ подстригвания с ножица. Не знаят дали си струва да сключат сделка; единственият клиент, който им е останал с уговорен час, обеща да дойде с такси, въпреки че е закъснял с един час. Машинката с батерия има още три останали подстригвания.

В емблематичният асансьор Halo във Виго, символ на местната власт на Абел Кабайеро, също са били заклещени посетители. Огромната футуристична структура, която се простира на 50-метров пад между улиците, има две кабини с капацитет за 17 души всяка. Наблизо, жителят Серхио Фернандес се опитва да отвори вратата на асансьора в сградата си, където също има заклещени жители. Той е следвал инструкциите на 112 Галисия, които обясниха в мрежата X, че се опитват да успокоят заклещените хора и да им обяснят, че „въздухът не свършва“.

Точният обхват на прекъсванията и броят на засегнатите хора не са ясни веднага.

Испанското правителство се е събрало на извънредно заседание в Монклоа и следи развитието на ситуацията.

Граждани на Андора и части от Франция, граничещи с Испания, също съобщиха, че са засегнати от спирането на тока. Според последната информация са съобщени допълнителни прекъсвания чак до Белгия.

Причината все още не е ясна. Местните медии съобщават за проблеми с европейската електрическа мрежа, които обаче са засегнали националните мрежи на Иберийския полуостров. Пожар в югозападна Франция, на планината Аларик, който е повредил високоволтов електропровод между Перпинян и източен Нарбон, също е идентифициран като възможна причина.

Това се случи